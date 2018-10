Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim/Dielheim: Rund 300 Liter ...

Sinsheim/Dielheim: Rund 300 Liter Diesel abgezapft

Sinsheim/Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis - Mit einem noch nicht bekannten Gegenstand zerstörten bislang unbekannte Täter die seitliche Motorabdeckung einer Mobilramme, welche auf einem Feldgebiet unmittelbar neben der BAB 6, ca. 200 Meter nach dem Ortsausgang Balzfeld in Richtung Hoffenheim, abgestellt war und schafften sich durch diese Öffnung an den Tankverschluss vor. Aus dem Tank zapften die Unbekannten rund 300 Liter ab, so dass der geschädigten Firma Schaden von fast 500 Euro entstand. Tatzeit dürfte zwischen Freitag und Montag gewesen sein.

Ob es dieselben Täter waren, die fast 1.000 Liter Diesel aus drei auf einem Baufeld der BAB 6, Gem. Sinsheim, abgestellten Baggern entwendet haben, wird überprüft. Die genaue Tatzeit lässt sich hier nicht eingrenzen; bemerkt wurde der Diebstahl am Montag.

Den geschädigten Unternehmen dürfte ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Hinweise werden unter Tel.: 07261/6900 (Polizei Sinsheim) oder Tel.: 06222/57090 (Polizei Wiesloch) erbeten.

