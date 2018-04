Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim: Einbruch in ...

Sinsheim: Einbruch in Lebensmittelmarkt Polizei umstellt und durchsucht Objekt - Hinweise an die Polizei Sinsheim

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - In den Einkaufsmarkt in der Sinsheimer Straße im Stadtteil Hoffenheim brachen in der Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter brachial ein. Gegen 0.40 Uhr wurde der Polizei via Notruf ein Einbruch gemeldet. Mehrere Streifen, auch mit Unterstützung der Polizeihundeführer, fuhren das Objekt an, umstellten und durchsuchten dieses schließlich. Der optische Signalgeber war in Betrieb; offenbar verschafften sich die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster Zugang.

Ersten Feststellungen vor Ort durchsuchten die Täter Schränke bzw. Spinde und stahlen hochwertige Tabakwaren sowie diverse alkoholische Getränke im Wert von mehreren hundert Euro. In welcher Höhe Sachschaden an der Einstiegsstelle entstand, bedarf der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch gegen 0.40 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht oder gar Personen gesehen haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, mitzuteilen.

