Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim: Geschäftseinbruch im ...

Sinsheim: Geschäftseinbruch im Sinsheimer Stadtteil Eschelbach

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - In der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntagabend, ca. 20.45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter die Seitentüre eines Geschäfts in der Hirschhornstraße brachial auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Aus einer Kasse wurde Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe gestohlen, zudem ließen die Einbrecher über 400 Schachteln Zigaretten mitgehen. Die Höhe des Diebesgutes dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Geschädigte hatte den Einbruch am Sonntagabend bemerkt und sogleich die Polizei verständigt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, entgegen.

