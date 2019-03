Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim: Gesuchter Traktorfahrer ...

Sinsheim: Gesuchter Traktorfahrer nach Verkehrsunfall ermittelt; kein Zusammenhang zu illegaler Müllablagerung

Sinsheim - Der zunächst unbekannte Traktorfahrer, der am Mittwoch in der Dührener Straße an einem Verkehrsunfall beteiligt war, ist ermittelt.

Wie einzelne Medien in sozialen Netzwerken mutmaßten, es bestünde ein Zusammenhang zwischen dem unfallbeteiligten Traktorfahrer und dem immer noch unbekannten Traktorfahrer, der am Dienstag illegal Bauschutt zwischen Lilienthalstraße und Wiesentalweg entsorgt hatte, ist falsch. Es liegen diesbezüglich keine Erkenntnisse vor.

Wir weisen darauf hin, sich an die in beiden Presseveröffentlichungen des Polizeipräsidiums Mannheim genannten Fakten zu halten und Mutmaßungen zu veröffentlichen, die jeglicher Grundlage entbeeren.

