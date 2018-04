Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim - Polizeihubschrauber zur ...

Sinsheim - Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche im Einsatz

Mannheim - Aktuell wird nach einer vermissten 16-Jährigen aus Sinsheim-Hoffenheim gesucht. Die Jugendliche hatte gegen 19.30 Uhr die Wohnung ihren Großeltern in Hoffenheim, Bereich Rot, verlassen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Bei der Suche ist derzeit auch ein Polizeihubschrauber im Bereich Hoffenhein eingesetzt. Personenbeschreibung: ca. 170 cm groß, 60 kg schwer, lange glatte blonde Haare, bekleidet mit schwarzen Leggins und hautfarbenem T-Shirt, dunkelblauer Anorak und rosa Sportschuhen. Hinweise an die Polizei in Sinsheim, Tel.: 07261 - 6900

