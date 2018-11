Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim-Reihen: Einbruch in ...

Sinsheim-Reihen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Sinsheim-Reihen - In der Wingertsbergstraße wurde im Zeitraum von Mittwoch, 13 Uhr bis Donnerstag, 8:35 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte ein zur Terrasse gelegenes Fenster auf und stieg über dieses in das Anwesen ein. Das gesamte Wohnhaus wurde von dem Unbekannten nach Stehlenswertem durchsucht. Er stieß dabei auf einen fest installierten Tresor, welchen er, u.a. mit einer Flex, gewaltsam aufbrach. Bislang ist unklar, ob der Einbrecher aus der Wohnung etwas mitgehen ließ. Der Sachschaden steht ebenfalls noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 zu melden.

