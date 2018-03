Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 51-jähriger Tatverdächtiger nach exhibitionistischen Handlungen festgenommen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Ein 51-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Heilbronn trat am vergangenen Samstag gegen 23.45 Uhr einer 30-jährigen Frau auf dem Parkdeck Karlsplatz unsittlich gegenüber. Das Opfer war auf dem Nachhauseweg, als der Tatverdächtige auf dem Parkdeck mit heruntergelassener Hose und Unterhose zwischen zwei Autos hervortrat. Die 30-Jährige ging zügig zu ihrer Wohnung, wobei ihr der Mann folgte. Nachdem sie die Wohnungstüre geschlossen hatte, verständigte sie ihren gleichaltrigen Freund, während der Mann sich in Richtung Allee entfernte. Dieser ging dem Tatverdächtigen nach um ihn zur Rede zu stellen. Als der Mann flüchtete, gelang es dem 30-Jährigen gemeinsam mit einem 51-jährigen Zeugen, ihn zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei wurde der 30-Jährige im Gesicht gekratzt und in die Hand gebissen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachdezernat der Kriminalpolizei in Heidelberg übernommen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dieter Klumpp Telefon: 0621 174-1105 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/