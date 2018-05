Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Eternitplatten im Wald "entsorgt" - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitag, 10 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr (04.-06.05.) auf einem Waldweg an der Kreisstraße 4284 zwischen Sinsheim-Hasselbach und Neckarbischofsheim Abfall in den Wald gekippt. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass etwa 50 ältere gewellte Faserzementplatten, vermutlich asbesthaltig sowie weiterer Abrissschutt illegal entsorgt wurden. Zum Transport müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat im fraglichen Zeitraum ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Wo fanden Abbrucharbeiten mit entsprechendem Abfall statt? Die weitere Sachbearbeitung hat die Fachabteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim übernommen. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 07261/6900 an das Polizeirevier Sinsheim.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dieter Klumpp Telefon: 0621 174-1105 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -