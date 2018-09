Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: ...

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Geldwechseltrick, 72-Jährige um 200 Euro erleichtert, Zeugen gesucht!

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Freitag gegen 09.40 Uhr wurde eine 72-jährige Frau in der Allee zwischen Musikschule und Bahnhofstraße Opfer eines Geldwechseltrickbetrügers. Ein bislang unbekannter Mann sprach die Frau an und bat um einen Münzwechsel. Der Mann griff der älteren Dame in das Münzfach der Geldbörse, man tauschte Geld aus und ging getrennter Wege. Im Anschluss wollte die 72-Jährige in einem Geschäft bezahlen und stellte fest, dass insgesamt vier 50-Euro Scheine im Scheinfach ihrer Geldbörse fehlten. Der Trickbetrüger wurde wie folgt beschrieben:

ca. 50 Jahre alt, 160-165 cm, untersetzt, dunkler Teint, kurzes dichtes dunkles Haar mit dem Ansatz zu Locken, dunkelrote/weinrote Jacke aus Fleece oder Strick mit Reißverschluss, dunkle Hose

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim unter 07261 6900 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Christoph Kunkel Telefon: 0621 174-1104 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/