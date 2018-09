Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: ...

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Lkw-Planen aufgeschlitzt, wer hat was gesehen?

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis - Bereits vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlitzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf dem Lkw-Parkplatz des Autohofs Kolb in Sinsheim, Neulandstraße bei zwei Aufliegern jeweils kreisförmige Löcher in die Plane. In einem Fall war der Auflieger leer, im anderen Fall waren hochwertige Ersatzteile geladen. Entwendet wurde nach jetzigem Ermittlungsstand nichts, offensichtlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört.

Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter 07261 6900 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

