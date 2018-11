Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 21-jähriger Opel-Fahrer kommt von Fahrbahn ab - über 15.000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Fahrer eines Audi-Cabrio

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Am Donnerstag gegen 15.20 Uhr kam ein 21-jähriger Fahrer eines Opel Astra auf der L 550 zwischen Adelshofen und Sinsheim-Hilsbach nach rechts von der Straße ab. Dabei kam er auf den Grünstreifen und kollidierte mit mehreren Leitpfosten sowie Richtungstafeln. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 15.000 Euro. Nach Angaben des 21-Jährigen war er von Adelshofen in Richtung Hilsbach unterwegs, als ihm kurz vor dem Ortseingang in einer Kurve der Fahrer eines weißen Audi Cabriolet mit schwarzem verdeck auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden habe er ausweichen müssen und sei deshalb von der Straße abgekommen. Zu einer Berührung zwischen den Autos kam es nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.

