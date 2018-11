Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: BAB 6 - ...

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: BAB 6 - Abschlepp- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen - alle Fahrspuren wieder frei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 11.30 Uhr auf der Bundesautobahn 6 kurz nach der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt in Fahrtrichtung Mannheim ist die A 6 wieder frei befahrbar. Die Reinigungs- und Abschleppmaßnahmen sind abgeschlossen. Derzeit bestaht immer noch ein erheblicher Rückstau bis in den Bereich Bad Rappenau.

