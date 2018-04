Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim: Unfall forderte zwei ...

Sinsheim: Unfall forderte zwei Verletzte und total beschädigte Autos Beteiligten äußerten, Grünlicht gehabt zu haben Polizei bittet um Hinweise

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Im Kreuzungsbereich B 292/B 39 stießen am Mittwoch kurz nach 14 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. Ein 46-jähriger Audi-Fahrer war von Sinsheim-Dühren kommend in Richtung Waibstadt unterwegs, der beteiligte 62-jährige Audi A4-Fahrer wollte nach links in Richtung Dührener Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, wobei die Beteiligten der Polizei gegenüber äußerten, Grünlicht gehabt zu haben. Daher ist die Schuldfrage derzeit noch nicht geklärt, weshalb die Polizei Zeugen des Unfalls sucht.

Beide Männer zogen sich Verletzungen zu, die an der Unfallstelle erstversorgt und danach im Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten.

Die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro entstand, transportierten Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab.

Während der Unfallaufnahme bzw. Bergung der Autos bildeten sich Rückstaus in allen Fahrtrichtungen.

Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung an der Kreuzung B 292/B 39 machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

