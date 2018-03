Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim: Unfall in der Sinsheimer ...

Sinsheim: Unfall in der Sinsheimer Straße - über 3.000 Euro Schaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Nicht mehr fahrbereit war der Opel Corsa, der am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr in einen Verkehrsunfall in der Sinsheimer Straße verstrickt war. Verursacht hatte den Unfall ein 67-jähriger Opel-Astra-Fahrer, der beim Ausfahren aus dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Sinsheimer Straße den Corsa übersehen hatte. Trotz einer Vollbremsung des 26-Jährigen konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Die Polizei beziffert den Unfallschaden auf über 3.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Corsa schließlich ab. Verletzt wurde keiner der Beteiligten.

