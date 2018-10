Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim: Unfallflucht in der ...

Sinsheim: Unfallflucht in der Schindwaldstraße - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Beim Rangieren in der Schindwaldstraße beschädigte in der Zeit zwischen Montag- und Dienstagmittag ein bislang unbekannter Autofahrer eine Grundstücksumzäunung. Firmenbedienstete wurden am Dienstag gegen 13 Uhr auf die Beschädigung aufmerksam und meldeten den Vorfall, es entstand dabei Sachschaden von rund 1.000 Euro, bei der Polizei. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim ermitteln nun wegen Unfallflucht und nehmen unter Tel.: 07261/6900 sachdienliche Hinweise entgegen.

An der Unfallstelle konnte eine Plastikabdeckung aufgefunden werden, die vermutlich von einem Mercedes Sprinter stammen dürfte.

