Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim: VW Golf beschädigt - ...

Sinsheim: VW Golf beschädigt - Verursacher flüchtet

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Der Geschädigte stellte seinen VW Golf am Samstag gegen 19.40 Uhr in der Straße "Am Biesingsrain" im Sinsheimer Stadtteil Adersbach am Fahrbahnrand ab und musste bei seiner Rückkehr, kurz nach 1 Uhr, Beschädigungen feststellen. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte vermutlich beim Rangieren seinen VW gerammt, Schaden von 5.000 Euro verursacht und sich danach unerlaubt entfernt. Die Polizei ermittelt daher wegen Unfallflucht und nimmt unter Tel.: 07261/6900 sachdienliche Hinweise entgegen.

