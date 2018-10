Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim - Waibstadt/ ...

Sinsheim - Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis / Pkw kracht allein beteiligt gegen einen Baum / zwei Personen leicht verletzt

Sinsheim - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, auf der B292 zwischen Waibstadt und Helmstadt fuhr eine Peugeot-Fahrerin aus nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn in den rechten Grünstreifen. Beim Versuch dagegen zu lenken, überschlug sich das Fahrzeug und blieb an einem Baum neben der Fahrbahn liegen. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt, welche sich selbstständig befreien konnten. Die 18-jährige Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin erlitten Schnittverletzungen und wurden leicht verletzt mit einem Krankenwagen ins örtliche Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die B292 wurde während der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt. Es ergaben sich keine schwerwiegenden Verkehrsbehinderungen.

