Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim: Zwei verletzte bei Lkw-Unfall

Sinsheim: Zwei verletzte bei Lkw-Unfall

Sinsheim - Zwei Lkw-Fahrer aus Serbien wurden bei einem Verkehrsunfall am 04.06.2018 um 19:00 Uhr auf der BAB 6 in Höhe des Auto + Technik Museum Sinsheim verletzt. Ein 36 jähriger Lkw-Fahrer fuhr in Richtung Heilbronn, als ihm kurz nach der Wirsol Arena leicht schwindlig wurde und er daher auf dem Seitenstreifen anhielt. Ein in gleicher Richtung fahrender 39 jähriger Lkw-Lenker kam auf Grund Unachtsamkeit zu weit nach rechts auf den Standstreifen und kollideirte mit dem dort stehenden Lkw. Der 39 jährige Mann wurde dabei leicht (HWS), der 36 jährige Mann schwer (Prellungen, Platzwunden) verletzt und beide mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Während der Unfallaufnahme waren der rechte und mittlere Fahrstreifen bis 23:30 Uhr gesperrt, der Verkehr lief auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Dabei kam es zu ca. 2 km Stau. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

