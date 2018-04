Polizeipräsidium Mannheim / Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis: Müllauto in Brand geraten - Ursache ungeklärt

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis - Am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr geriet in der Wolfstraße ein Müllfahrzeug der AVR in Brand. Der Fahrer und der Arbeiter hatten die grünen Mülltonnen geleert und bemerkten kurz darauf, dass Rauch aus dem Auto aufstieg. Geistesgegenwärtig fuhr der Fahrer das Müllfahrzeug aus dem Wohngebiet auf die Zufahrtstraße zum Reiterhof und lud auf dem befestigten Weg einen Teil des Mülls ab. Gleichzeitig verständigten sie über Notruf die Polizei und die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Spechbach und Epfenbach, die mit 20 Wehrleuten im Einsatz waren, zogen den Müll auseinander und löschten ab. Während der Löschmaßnahmen war die L 530 im Bereich der Einfahrt zur Reitanlage halbseitig gesperrt. Aufgrund des Feuers ließ sich die hydraulische Heckklappe nicht mehr schließen, die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt, die Brandursache ist noch ungeklärt.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dieter Klumpp Telefon: 0621 174-1105 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/