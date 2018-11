Polizeipräsidium Mannheim / St.Leon-Rot: Einbruch im Ortsteil ...

St.Leon-Rot: Einbruch im Ortsteil Rot Schmuck und Bargeld gestohlen - Hinweise an die Polizei

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis - Über die Terrassentüre verschafften sich am Samstag bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Anwesen in der Hebelstraße im Ortsteil Rot und durchsuchten diverse Behältnisse. Bisherigen Angaben der Geschädigten zufolge fielen den Einbrechern verschiedene Schmuckstücke sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro in die Hände. Die Geschädigte hatte ihr Haus gegen 10.30 Uhr verlassen und bei Rückkehr, ca. gegen 21 Uhr, den Einbruch festgestellt. Sie verständigte daraufhin sofort die Polizei. Zeugen oder gar Anwohner, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, oder beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

