Polizeipräsidium Mannheim / St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: ...

St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: 89-Jähriger übersieht Linienbus

St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis - Am Mittwoch, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Siedlungstraße, Ecke Bahnhofstraße zwischen einem Bus der Linie 709 und einem PKW zu einem Unfall. Der 89-jährige Citröen-Fahrer übersah den herannahenden Linienbus und missachtete in der Folge dessen Vorfahrt, sodass er mit der Fahrzeugfront des Busses kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von jeweils 10.000,- Euro.

