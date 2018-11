Polizeipräsidium Mannheim / Toaster löste Küchenbrand aus

Toaster löste Küchenbrand aus

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis - Am Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, kam es in der Friedrichstraße in Brühl zu einem Küchenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Toaster während seiner Inbetriebnahme "explodiert". Durch umherfliegende Funken entzündeten sich in der Nähe abgelegte Zeitungen und führten zu einem Brand. Die Küche brannte komplett aus, sodass von einem Schaden von ca. 15 000 Euro ausgegangen wird. Die Freiwillige Feuerwehr Brühl war mit fünf Fahrzeugen vor Ort und konnte eine Ausbreitung auf die weiteren Räume verhindern. Die 83jährige Wohnungsinhaberin erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

