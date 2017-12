Polizeipräsidium Mannheim / Verkehrsunfall. Zwei schwer ...

Verkehrsunfall. Zwei schwer Verletzte bei Frontalzusammenstoß. Zeugen gesucht.

Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis) - Am Samstagmittag, kurz nach 12.00 Uhr, befuhr eine 50-jährige Pkw-Fahrerin die B 292 von Angelbachtal in Richtung Östringen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit den rechten Rädern ihres Fiat 500 auf das Bankett. Beim Gegenlenken verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Hyundai einer 43-Jährigen. Beide Fahrzeugführerinnen wurden schwer verletzt. Sie mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Für den Krankentransport war ein Rettungshubschrauber eingesetzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Dieser wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Laut Angaben der Fiat-Fahrerin soll diese von entgegenkommenden weißen Pkw abgedrängt worden sein, der zuvor einen Langholz-LKW überholt habe. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg, Tel. 0621 - 174-4140, zu melden.

