Polizeipräsidium Mannheim / Waibstadt: Lkw mit Kranaufbau bleibt ...

Waibstadt: Lkw mit Kranaufbau bleibt an Oberleitung hängen; Bahnverkehr blockiert; Pressemitteilung Nr. 2

Waibstadt - Die Unfallstelle in Waibstadt, wo gegen kurz nach 15 Uhr ein Lkw mit Kranaufbau an einer Oberleitung der Bahnstrecke im Bereich der Epfenbacher Straße / Breslauer Straße / Helmstadter Straße hängen blieb, ist mittlerweile geräumt. Sämtliche Verkehrssperrungen sind seit ca. 17.30 Uhr aufgehoben. Auch die Arbeiten an der Oberleitung sind seit ca. 23.15 Uhr abgeschlossen. Der Bahnverkehr ist wieder freigegeben.

Ursächlich für den Unfall war der nicht ordnungsgemäß eingefahrene Kran des Lkws. Dieser verhakte sich in der Oberleitung der Bahnstrecke, sodass sich ein etwa 20 Meter langes Spannseil löste und herab hing. Der 56-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Annika Meloian Telefon: 0621 174-2333 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/