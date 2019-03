Polizeipräsidium Mannheim / Walldorf/BAB5: Mehrere Fahrzeuge ...

Walldorf/BAB5: Mehrere Fahrzeuge durch Reifenteile auf der Autobahn beschädigt - weitere Geschädigte gesucht

Walldorf/BAB5 - Durch Reifenteile auf der Fahrbahn der A 5 in Höhe Walldorf wurden am Mittwochabend mehrere Fahrzeuge beschädigt. Ein 39-jähriger Mann war gegen 19.20 Uhr mit seinem Sattelzug in Richtung Karlsruhe unterwegs. In Höhe Walldorf kam es an seinem Auflieger zu einem Reifenschaden, in dessen Folge Teile der Karkasse auf der Fahrbahn liegen blieben. Diese wurden durch nachfolgende Fahrzeuge überfahren, die dadurch beschädigt wurden. Derzeit wird der entstandene auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Verkehrsteilnehmer, deren Fahrzeuge ebenfalls durch diese Reifenteile beschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Walldorf, Tel.: 06227-35826-0 zu melden.

