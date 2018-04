Polizeipräsidium Mannheim / Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: 2 ...

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: 2 Verkehrsunfälle mit 5 schwerverletzten Personen

Walldorf - Am Samstagnachmittag ereigneten sich zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr an der sogenannten "Monsterkreuzung" in Walldorf (B 291 / L 723 / L 598) gleich zwei Unfälle kurz nacheinander. Kurz nach 13.30 Uhr fuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Ford von Walldorf kommend nach Reilingen. Hierbei kollidierte er mit einem bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfahrenden Nissan-Fahrer. Beide Pkw-Fahrer wurden schwerverletzt in eine Klinik in der Umgebung eingeliefert.

Gegen 14.00 Uhr kam es an der Kreuzung zu einem zweiten folgenschweren Unfall. Vermutlich durch das Unfallgeschehen des ersten Verkehrsunfalls abgelenkt, fuhr ein 19-jähriger mit seinem Pkw Mercedes-Benz bei Rotlicht zeigender Ampel von Walldorf kommend in den Kreuzungsbereich ein, um nach links in Richtung Sankt Leon Rot abzubiegen. Hierbei prallte er mit einem aus Reilingen kommenden und in Richtung Walldorf fahrenden VW Polo zusammen. Der 26-jährige Polo-Fahrer sowie die beiden Insassen des Mercedes-Benz wurden schwerverletzt in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer wurde mittels des Rettungshubschraubers eingeliefert.

An allen vier beteiligten Pkw entstand Totalschaden. Die Höhe des entstanden Sachschadens bedarf der weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Wiesloch, welche den Verkehrsunfall aufgenommen hat. An der Unfallstelle waren drei Streifenwagen und 5 Rettungswagen eingesetzt. Die Fahrbahn musste durch eine Fachfirma von den ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Gert Smasal Telefon: 0621 174-2333 E-Mail: mannheim.pp.fest.FLZ@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/