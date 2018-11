Polizeipräsidium Mannheim / Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: ...

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei und Gefährdet den Verkehr - weitere Geschädigte gesucht!

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis - Am Dienstagnachmittag flüchtete ein Rollerfahrer vor der Polizei und gefährdete dabei mehrere Verkehrsteilnehmer. Der Fahrer konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Gegen 15:40 Uhr fiel den Beamten im Sambugaweg ein Mofa-Roller auf, an dem das Kennzeichen umgeklappt war. Als dieser einer Kontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte der 15-jährige Fahrer und flüchtete in Richtung Jakob-Astor-Straße. In der Stiftstraße fuhr der junge Mann auf dem Gehweg, sodass eine Gruppe Kindergartenkinder ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Im Bereich der Hauptstraße wurde der Roller dann aus den Augen verloren. Der Raser konnte aber kurze Zeit später in der Marktstraße gemeinsam mit dem Gemeindevollzugsdienst der Stadt Walldorf festgenommen werden. Seinen Roller hatte er zuvor in einer Tiefgarage abgestellt. Der 15-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Kennzeichenmissbrauchs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Außerdem war der Roller nicht versichert und technisch verändert worden, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war. Personen die im Bereich der Hauptstraße, der Schwetzinger Straße oder der Marktstraße durch den Raser gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an das Polizeirevier Wiesloch zu wenden.

