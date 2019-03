Polizeipräsidium Mannheim / Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: ...

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schulzentrum, Zeugen gesucht!

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Freitag gegen 18.30 Uhr wurde im Schulzentrum Walldorf ein Einbruchsalarm gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten diese einen aufgebrochenen Büroraum im ersten Obergeschoss feststellen. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Auch versuchten der oder die bislang Unbekannten in das Sekretariat der Realschule einzubrechen, was jedoch nicht gelang.

Es entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Wiesloch unter 06222 57090 zu melden.

