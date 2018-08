Polizeipräsidium Mannheim / Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Bei ...

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch in Realschule Tür aufgehebelt und zwei Tablets entwendet - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15./16.08.) wurde nach 16.45 Uhr in die Theodor-Heuss-Schule in der Schwetzinger Straße eingebrochen. Dabei erbeuteten der oder die Täter zwei Windows-Tablets im Wert von etwa 2.000 Euro. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde zunächst versucht, mit einer im Gebäude vorgefundenen Skulptur die Glasscheibe eines Büros einzuwerfen. Nachdem "nur" die Skulptur zu Bruch ging, wurde die Glasscheibe aufgehebelt. Im Büro wurden sämtliche Schreibtische und Schränke durchsucht und die Tablets gestohlen. Bei der Tat entstand auch erheblicher Sachschaden. Der Einbruch wurde am Donnerstag kurz nach 7 Uhr entdeckt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06227/8419990 beim Polizeiposten Walldorf oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

