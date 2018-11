Polizeipräsidium Mannheim / Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: In ...

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: In Waldschule eingebrochen, Zeugen gesucht!

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Samstag gegen 00.15 Uhr brachen ein oder mehrere Täter in die Waldschule in Walldorf ein. Vermutlich aufgrund des ausgelösten Einbruchsalarms flüchteten der oder die Täter. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts.

Der Polizeiposten Walldorf sucht nun nach Zeugen des Vorfalls oder nach Personen, denen Verdächtige oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese mögen sich bitte unter der Telefonnummer 06227 8419990 melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Christoph Kunkel Telefon: 0621 174-1104 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/