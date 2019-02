Polizeipräsidium Mannheim / Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Kind ...

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Kind von Pkw erfasst und leicht verletzt

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis - Am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, fuhr in Walldorf in der Odenwaldstraße ein 7-jährige Junge mit seinem Kinderfahrrad vom Gehweg zwischen zwei geparkten Pkw unachtsam auf die Fahrbahn und wurde hierbei von einem in Richtung Johann-Jakob-Astor Straße fahrenden Pkw Toyota erfasst. Das Kind erlitt zum Glück nur Prellungen. Es wurde vor Ort ärztlich versorgt und konnte anschließend in die Obhut der Großmutter übergeben werden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim PvD Ulrich Auer Telefon: 0621 174-0 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/