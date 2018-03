Polizeipräsidium Mannheim / Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: VW Golf ...

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: VW Golf beschädigt - Kommt als Verursacher Citroen-Fahrer in Frage? Zeugen gesucht!

Walldorf - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Samstag, 18:30 Uhr bis Sonntag, 11:30 Uhr, in der Nußlocher Straße einen VW Golf und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, obwohl Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand. Der VW war am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Straße "Neue Heimat" geparkt. Laut Zeugenaussagen fuhr der Verursacher einen schwarzen Citroen C4 Picasso.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

