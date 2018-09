Polizeipräsidium Mannheim / Weinheim: Geschäftseinbrüche in ...

Weinheim: Geschäftseinbrüche in Einkaufscenter - Polizei sucht Zeugen!

Weinheim - In einem Einkaufscenter in der Dürrestraße brach ein bislang unbekannter Täter am Montag, zwischen 0:15 Uhr und 0:50 Uhr, in drei Geschäfte ein. Der Unbekannte hebelte von außen die Schiebetür einer Bäckerei auf und gelangte über diese ins Innere. Aus den Räumlichkeiten der Bäckereifiliale ließ der Täter eine Kassenschublade mit einem geringen Bargeldbetrag mitgehen, betrat anschließend das Center und suchte einen Friseurladen auf. Auch hier verschaffte sich der Unbekannte Zugang, indem er die Schiebetür aufhebelte. Mit einer Trinkgeldkasse und Bargeld verließ er den Laden wieder und brach im Anschluss noch in einen Imbiss ein, wo er ebenfalls eine Kassenschublade mit Bargeld stahl. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

