Polizeipräsidium Mannheim / Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: ...

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer, ein Leichtverletzter

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis - Am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Ford Transit die Mannheimer Straße stadtauswärts. Zunächst ordnete sie sich auf der Linksabbiegerspur in Richtung Pappelallee ein, wechselte dann jedoch auf die Geradeausspur. Hierbei übersah sie offensichtlich einen 52-jährigen Kradfahrer mit Beiwagen und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

