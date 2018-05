Polizeipräsidium Mannheim / Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 67-jähriger BMW-Fahrer touchiert aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen mehrfach Leitplanken und gefährdet Verkehrsteilnehmer

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Montag gegen 16.30 Uhr war ein 67-jähriger BMW-Fahrer auf der A 659 in Richtung Weinheim unterwegs. Dabei fuhr er in Schlangenlinien und kollidierte mehrere Male mit den Betongleitwänden innerhalb der dortigen Baustelle. Die Besatzung eines Notarztfahrzuges meldete die Fahrweise der Polizei. Auf der B 38 stieß der Fahrer fast gegen Streifenwagen, der bei der Unfallaufnahme eines Kleinstunfalls eingesetzt war. Anschließend prallte der BMW mehrfach in die Leitplanken und verkeilte sich dabei. Trotzdem versuchte der Fahrer erneut loszufahren, was von der Polizei unterbunden werden konnte. Der Notarzt leistete sofort Erste Hilfe, nach den bisherigen Erkenntnissen war der gesundheitliche Zustand des 69-Jährigen durch "Unterzucker" erheblich beeinträchtigt. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, das Auto wurde abgeschleppt.

