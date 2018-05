Polizeipräsidium Mannheim / Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: ...

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Weinheim - Freitagabend, gegen 18.41 Uhr, ereignete sich auf der Bahnhofstraße in Weinheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Eine 82-jährige Frau musste zunächst über die Beifahrerseite in ihren VW einsteigen, da sich ihre Fahrertür aufgrund eines geparkten Fahrzeugs nicht weit genug öffnen ließ. Ein 81-jähriger Bekannter der Dame half ihr beim Einsteigen und stand im Bereich der Beifahrertür. Als die 82-Jährige auf dem Fahrersitz saß, startete sie ihr Auto und legte im Automatikgetriebe den Rückwärtsgang ein. Aufgrund eines Bedienfehlers setzte sich der VW rückwärts in Bewegung, worauf ihr Bekannter von der offenstehenden Beifahrertür erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Der VW rollte weiter rückwärts gegen einen verkehrsbedingt wartenden Mercedes und kam zum Stehen. Der 81-Jährige wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5.000.- Euro.

