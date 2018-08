Polizeipräsidium Mannheim / Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gaststätteneinbruch in der Bahnhofstraße - Wurden Täter gestört? Zeugen gesucht!

Weinheim - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwoch, 23:45 Uhr bis Donnerstag, 7:35 Uhr, in der Bahnhofstraße in eine Gaststätte ein. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür auf, gelangten so ins Innere und durchsuchten die Gaststätte nach Brauchbarem. Aus dem Thekenbereich ließen sie nach ersten Erkenntnissen drei Geldbörsen und zwei Kassen mit Bargeld mitgehen. Anschließend machten sie sich an einer Bürotür zu schaffen und durchwühlten den gesamten Büroraum, wo ihnen weiteres Bargeld in die Hände fiel. Mit einem aufgefundenen Safe versuchten sie dann zu flüchten, was allerdings aufgrund des hohen Gewichts zunächst nicht gelang. Die Täter nahmen sich eine Karre zur Hand, mit welcher sie den Safe abtransportieren wollten. Da die Karre jedoch samt dem Tresor im Eingangsbereich zurück gelassen wurde, ist es wahrscheinlich, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Nadine Maier Telefon: 0621 174-1107 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/