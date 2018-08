Polizeipräsidium Mannheim / Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Rollerfahrer - eine verletzte Person

Mannheim - Bei einem Verkehrsunfal lauf der B 38a bei Weinheim wurde am Mittwochnachmittag ein Rollerfahrer verletzt. Der Mann war nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 14 Uhr mit seinem Motorroller in Richtung Fürth unterwegs. Kurz vor der Einfahrt zum Saukopftunnel musste er bremsen und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Kraftrad. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei Verletzungen in Form von Knochenbrüchen und Prellungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo stationär aufgenommen wurde. Während der Unfallaufnahme war der Saukopftunnel bis ca. 15.10 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde währenddessen durch Polizeikräfte geregelt.

