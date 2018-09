Polizeipräsidium Mannheim / Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einkaufszentrum - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis - Unbekannte Täter brachen am frühen Montagmorgen in mehrere Läden in einem Geschäftszentrum in Weinheim ein. Die Einbrecher hebelten kurz nach Mitternacht die Tür einer Bäckereifiliale in dem Einkaufszentrum in der Dürrestraße auf und gelangten so ins Gebäude. In den Räumen der Bäckerei entwendeten sie eine Kassenschublade mit Münzgeld. Anschließend begaben sie sich in einen Friseurladen, wo sie weitere zwei Kassen mit Geld mitgehen ließen. Schließlich nahmen sie in einem Imbissladen den Kasseneinsatz mit den Tageseinnahmen an sich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

