Polizeipräsidium Mannheim / Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: ...

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletztem Mopedfahrer

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Donnerstag gegen 14:30 Uhr übersah ein 22-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen in die Bergstraße einen aus Richtung Nächstenbach kommenden 43-jährigen Mopedfahrer, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Mopedfahrer verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn musste aufgrund des auslaufenden Kraftstoffes gereinigt werden.

