Polizeipräsidium Mannheim / Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Auto ...

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Auto zerkratzt, Zeugen gesucht!

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis - Am Mittwoch, zwischen 00.30 Uhr und 07.30 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen anthrazitfarbenen VW Golf, der in der Händelstraße in Höhe der Hausnummer 24 abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 4.000 Euro. Zeugen des Vorfalls wegen gebeten, sich mit der Polizei in Weinheim unter der Telefonnummer 06201 10030 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

