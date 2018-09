Polizeipräsidium Mannheim / Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Beim ...

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Beim Überholen geschnitten und geflüchtet

Weinheim - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich auf der Bundesstraße 38 ein Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher flüchtig ging. Ein 38-Jähriger fuhr mit seinem Opel auf der B 38 in Richtung Saukopftunnel, wobei ihn ca. 200 Meter vor der Abfahrt zur Bundesstraße 3 ein schwarzer Sprinter trotz Verbot überholte und knapp vor ihm einscherte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Opel-Fahrer stark bremsen, nach rechts ausweichen und kam auf der Grünfläche neben der Fahrbahn zum Stehen. Aufgrund des Ausweichmanövers stieß sich der Mann den Kopf und erlitt in Folge starke Rückenschmerzen, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der schwarze Sprinter mit der Aufschrift "Sixt" im Heckbereich fuhr vermutlich in Richtung B 3 in Fahrtrichtung Laudenbach davon. Sachschaden entstand nicht. Die Beamten des Verkehrskommissariat suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 0621 174-4140 zu melden.

