Polizeipräsidium Mannheim / Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Loch in ...

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Loch in Decke geschnitten und in Einkaufscenter eingestiegen - Polizei sucht Zeugen!

Weinheim - Die Ermittler des Polizeireviers Weinheim suchen Zeugen eines Einbruchs am frühen Samstagmorgen in der Gewerbestraße. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter, gegen 4:20 Uhr, Zugang zu den Räumlichkeiten eines Supermarktes, indem sie ein ca. 1 m² großes Loch in das Dach hineinschnitten. Über dieses kletterten sie vermutlich mit Hilfe einer Leiter in das Warenhaus hinein und machten sich im Erdgeschoss an einem Geldautomaten zu schaffen. Als dann die Alarmanlage auslöste, ließen die Täter plötzlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten über die Einstiegsstelle in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Sachschaden schlägt allerdings mit ca. 6.000 Euro zu Buche.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

