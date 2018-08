Polizeipräsidium Mannheim / Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei ...

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei sucht Zeugen zu Vorfällen in der Berg- und in der Babostraße - Kommen dieselben Täter in Frage?

Weinheim - In der Nacht zum Samstag, gegen 3:35 Uhr, brach ein bislang Unbekannter in eine Waschanlage in der Bergstraße ein. Der Täter begab sich mit zwei weiteren unbekannten Männern auf das Gelände, hebelte ein Fenster zur Waschhalle auf und kletterte über dieses ins Innere hinein. Während seine beiden Komplizen draußen Schmiere standen, machte der Unbekannte sich im Inneren an einer Bürotür zu schaffen. Da diese den Aufbruchsversuchen standhielt, schlug er an der Tür eine Glasscheibe ein und verschaffte sich schließlich so Zugang zum Büroraum. Mehrere Behältnisse wurden von dem Täter durchwühlt. Mit einem Geldbeutel und mehreren hundert Euro Bargeld war das Trio dann in Richtung Bahngleise geflüchtet.

Die drei Männer waren von schlanker Statur und etwa 20-30 Jahre alt, hatten alle einen Kapuzenpulli und Handschuhe sowie Sturmhauben an.

Nur einige Meter von der Örtlichkeit entfernt kam es in der Babostraße zu einem versuchten Automatenaufbruch. Ein Passant hatte am Samstagmorgen, gegen 8:10 Uhr, den beschädigten Parkticketautomaten festgestellt und die Polizei verständigt. Bislang unbekannte Täter hatten die Abdeckung des Automaten aufgehebelt und versucht, die Geldkassette zu entwendet. Da ihnen dies allerdings nicht gelang, ließen sie von einem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Ob für die beiden Taten dieselben Täter in Frage kommen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

