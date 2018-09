Polizeipräsidium Mannheim / Weinheim-Sulzbach: Wohnwagen ...

Weinheim-Sulzbach: Wohnwagen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Zeitung - Über die vergangenen Tage verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu der Kleingartenanlage zwischen der Nördl. Bergstraße und Schleimweg und brachen die Türe zu einem abgestellten Wohnwagen auf. Bisherigen Angaben des Geschädigten zufolge entwendeten die Unbekannten einen elektrischen Fuchsschwanz sowie eine Machete; ob weitere Utensilien gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

An einem weiteren Wohnwagen machten sich die Täter ebenfalls zu schaffen, gelangten allerdings nicht ins Innere. Die Gesamtschadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Als Tatzeit kommt der vergangenen Donnerstag, 06.09 bis Montagabend, 10.09., ca. 19 Uhr in Betracht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, zu melden.

