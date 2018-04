Polizeipräsidium Mannheim / Wiesenbach-Langenzell: ...

Wiesenbach-Langenzell: Verkehrsunfall mit schwerverletzer Person

Wiesenbach-Langenzell - Eine schwer verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen auf der L 532 bei Langenzell. Eine 69-jährige Frau war gegen 7.25 Uhr mit ihrem Opel-Astra auf der Langenzeller Straße (K 4200) von Dilsberg in Richtung L 532 unterwegs. An der Einmündung zur L 532 nahm sie einem 56-jährigen Smart-Fahrer, der in Richtung Wiesenbach fuhr, die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der 56-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Michael Klump Telefon: 0621 174-1108 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/