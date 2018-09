Polizeipräsidium Mannheim / Wiesloch - ...

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) - Umgekippter Kleinlastwagen; Eine verletzte Person

Wiesloch - Am Montagnachmittag, gegen 16:42 Uhr, befuhr ein 45-jähriger polnischer Kleinlastfahrer mit seinem Fiat die BAB 6 vom Autobahnkreuz Walldorf in Richtung Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg auf dem rechten Fahrstreifen. Als ein vor ihm fahrender Lkw verkehrsbedingt abbremst, erkennt dies der 45-Jährige zu spät und versucht auf die mittlere Spur auszuweichen. Durch das Ausweichmanöver kollidierte er mit einem auf der mittleren Spur fahrenden 22-jährigen Opel-Fahrer sowie einem 54-jährigen Mercedes Benz-Fahrer, welcher durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der Kleinlastwagen kippte aufgrund der Kollision auf die Seite und musste durch einen Kran geborgen werden. Der leicht verletzte Mercedes-Fahrer wurde durch einen vor Ort eingesetzten Notarzt erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Die rechte sowie die mittlere Fahrspur waren während der Unfallaufnahme, sowie den Aufräum- und Reinigungsarbeiten bis 18:50 Uhr gesperrt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Steffen Boge Telefon: 0621 174-6133 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/