Polizeipräsidium Mannheim / Wiesloch: Auffahrunfall auf A 6, ...

Wiesloch: Auffahrunfall auf A 6, kurz vor Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg; keine Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

Wiesloch - Entgegen der ersten Meldung ereignete sich kurz nach 13 Uhr auf der A 6, zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg ein Auffahrunfall, bei dem lediglich zwei Fahrzeuge, ein Audi-Kombi und ein Citroen, beteiligt waren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ein Kleinkind, das in einem der Fahrzeuge saß, wurde vorsorglich noch an der Unfallstelle von einem Notarzt untersucht. Gegen 15.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der Verkehr staute sich in der Spitze rund 12 Kilometer zurück. Durch derzeit hohes Verkehrsaufkommen reduziert sich der Rückstau nur allmählich.

