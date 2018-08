Polizeipräsidium Mannheim / Wiesloch: Einbruch in der Bergstraße ...

Wiesloch: Einbruch in der Bergstraße - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis - In zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße brachen am Mittwochmittag bislang unbekannte Täter brachial ein. Wie sich die Einbrecher Zutritt zu dem Anwesen verschafft haben, ist aktuell noch unklar.

Sämtliche Räume und Behältnisse beider Wohnungen wurden nach Aufhebeln der Abschlusstüre durchsucht. In einem Fall erbeuteten die Täter mehrere goldene Schmuckstücke - darunter eine Uhr, einen Ring sowie Ohrringe, deren Wert auf weit über 1.000 Euro zu beziffern ist. Was aus der zweiten Wohnung im Einzelnen gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt und bedarf der weiteren polizeilichen Überprüfungen.

Als Einbruchszeit kommt 12 bis 14 Uhr in Betracht. Zeugen, denen zur fraglichen Zeit Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

