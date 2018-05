Polizeipräsidium Mannheim / Wiesloch: Fußgänger angefahren und ...

Wiesloch: Fußgänger angefahren und weitergefahren; Zeugen gesucht!

Wiesloch - Am Diensttagvormittag kam es um 09.48 Uhr in der Straße Zwischen den Kirchen, Höhe Hausnummer 22, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 17-jährigen Fußgänger und einem Pkw. Der Jugendliche überquerte die Straße und wurde hierbei frontal von dem Fahrzeug erfasst und zu Boden geworfen. Im Anschluss setzte der Pkw etwas zurück, um hiernach an dem auf dem Boden liegenden Fußgänger vorbei fahren zu können.

Von dem Fahrzeug ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Peugeot, vermutlich Modell 206, handeln soll. Als Teilkennzeichen konnte der geschädigte Jugendliche "HD-" ablesen. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen ca. 40-jährigen Mann handeln.

Der 17-Jährige klagte über Schmerzen im Bereich der rechten Körperseite, weshalb er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 06222 5709-0 mit dem Polizeirevier Wiesloch in Verbindung zu setzen.

